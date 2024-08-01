Запуск первой ветровой электростанции на Закарпатье — известные детали

Ветровая электростанция на Закарпатье. Фото: скриншот с видео

На Закарпатье запустили первую ветровую электростанцию. Один такой ветряк может обеспечить электроэнергией до 3 000 домохозяйств.

Об этом сообщил заместитель председателя Мукачевского районного совета Роман Тарабий и Энергетика Закарпатья.

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"На Закарпатье запустили первую ветровую электростанцию (ВЭС). Она оснащена турбиной мощностью 4,8 мВт. В настоящее время ВЭС работает в тестовом режиме с мощностью 1,8 мВт", — рассказал Тарабий.

Отмечается, что одна такая ветряная мельница может обеспечить электроэнергией до 3000 домохозяйств. По состоянию на 31 июля уже удалось выработать 98 тысяч кВтч электроэнергии.

"Этот проект является важным шагом для Закарпатской области, которая стремится к развитию возобновляемых источников энергии и энергетической децентрализации", — отметили в Энергетике Закарпатья.

Напомним, 1 августа отключений света по Украине не планируется. В то же время, украинцев активно просят уменьшить объем потребления электроэнергии в пиковые часы.

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме будет улучшаться, однако предупредил о вероятной угрозе новых российских обстрелов.

Также мы писали, что Минэнерго сообщило, что враг начал активизировать ИПСО о ситуации в энергосистеме Украины, а также о запугивании украинцев длительными отключениями света и ложью, что Украина экспортирует электроэнергию за границу.