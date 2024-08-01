Вимкнення світла сьогодні, 1 серпня — заява від Міненерго

Електроінженер ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

У четвер, 1 серпня, відключень світла по Україні не планується. Водночас українців активно просять зменшити обсяг споживання електроенергії у пікові години.

Про це йдеться у заяві пресслужби Міністерства енергетики України.

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Як передає енергетичне відомство, сьогодні відключення не будуть вводитися. Водночас силами електроінженерів відновлено живлення для 10 664 споживачів, постраждалих від бойових дій, тоді як 486 населених пунктів досі залишаються без електропостачання.

Також чиновники попросили українців ощадливо споживати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері — з 07:00-11:00 та з 17:00-22:00.

Скриншот допису пресслужби Міненерго

Нагадаємо, Міненерго повідомило, що ворог почав активізувати ІПСО про ситуацію в енергосистемі України, а також про залякування українців тривалими відключеннями світла та брехнею, що Україна експортує електроенергію за кордон.

Також в Укргідроенерго на тлі загроз російських атак по інфраструктурі України оголосили про плани будувати Каховську ГАЕС під землею з метою убезпечення генеруючих агрегатів станції.

Своєю чергою, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі буде поліпшуватися, однак попередив про ймовірну загрозу нових російських обстрілів.