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В Житомирской области двое мужчин похищали нефть из нефтепровода — какой приговор вынес суд

31 июля 2024 21:13
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
В Житомирской области осудили мужчин, которые похищали нефть с магистрального нефтепровода
Судебное заседание. Иллюстративное фото: nsj.gov.ua
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В Житомирской области двое местных жителей похищали нефть с магистрального нефтепровода. Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области назначил преступникам пять лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Из материалов дела известно, что в период с 5 августа 2023 года по 16 октября 2023 года житель Звягельского района и житель города Звягеля в составе организованной группы с другими неустановленными лицами совершили ряд преступлений, связанных с незаконным вмешательством в работу технологического оборудования. Это привело к нарушению работы трубопровода с последующим похищением нефти из магистрального нефтепровода первой очереди "Мозырь-Броды", чем нанесли ущерб на общую сумму 352 800,29 гривен.

Решение суда

Суд принял утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемыми, и назначил преступникам пять лет лишения свободы без конфискации имущества каждому.

Кроме того, суд обязал осужденных сотрудничать в разоблачении уголовных правонарушений, совершенных в составе организованной группы другими соучастниками, предоставив в ходе судебного разбирательства правдивые показания, подтверждающие указанные в соглашении и обвинительном акте обстоятельства совершения уголовных правонарушений.

Напомним, что мужчина дважды убегал из воинской части во Львовской области. Суд назначил ему заключение на короткий срок.

Также мы писали, что в Закарпатье женщина закупила в интернете безакцизные сигареты и продавала их в своем павильоне на рынке. Злоумышленницу оштрафовал суд.

Добавим, что в Сумской области пограничник за вознаграждение помогал военнообязанным обходить блокпосты. Суд назначил мягкое наказание.

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