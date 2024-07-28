Чоловік з СІЗО ошукав десятки онлайн-продавців — суд посадив до в'язниці

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Кропивницький

У Житомирській області чоловік із СІЗО неодноразово ошукував онлайн-продавців. Він представлявся військовим, обіцяв оплатити "покупку" терміналом і просив передати її таксі. Суд призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, чоловік зі слідчого ізолятора в Житомирській області обманом замовляв через платформу OLX комп'ютерну техніку. Він називався військовим, обіцяв надіслати кошти через термінал та просив передати товар таксистам.

Таким чином зловмисник незаконно заволодів комп`ютером, ігровою приставкою, фотоапаратом, мобільним телефоном, надувним човном, генератором та електросамокатом.

Рішення суду

Суд встановив, що обвинувачений вчинив нетяжкий злочин, раніше неодноразово судимий за корисливі злочини, має непогашену судимість і вчинив злочин під час відбуття покарання.

Попри це чоловік визнав свою провину та щиро каявся, а також допоміг розкриттю кримінального правопорушення, що визнали пом'якшувальною обставиною. Натомість обставиною, яка обтяжує покарання є повторне вчинення злочину.

Таким чином чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді двох років та шести місяців за ґратами.

Скриншот вироку Богунського районного суду Житомира

Судові рішення щодо інших справ

Нагадаємо, що у Волинській області чоловік розважався тим, що знімав секс-відео в головній ролі з собою, а потім відправляв це своїм друзям. Однак молодик навіть не підозрював, що за розповсюдження порно, навіть приватного, діє стаття кримінального кодексу.

Також ми писали, що в Хмельницькій області чоловік неодноразово грабував квартиру своєї колишньої роботодавиці, користуючись виготовленим дублікатом ключа. Він виніс майна та коштів на суму 245 627 гривень.

Додамо, що в Житомирській області жінка подала до суду проти Пенсійного фонду, бо там не нараховували їй підвищення до пенсії. Вона має статус потерпілої від Чорнобильської катастрофи першої категорії та проживає у зоні гарантованого добровільного відселення.