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В Житомирской области заключенный обманул десятки онлайн-продавцов — как его наказал суд

28 июля 2024 08:15
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Мужчина из СИЗО обманул десятки онлайн-продавцов — суд посадил его в тюрьму
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне Кропивницький
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Житомирской области мужчина из СИЗО неоднократно обманывал онлайн-продавцов. Он представлялся военным, обещал оплатить "покупку" терминалом и просил передать ее такси. Суд назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, мужчина из следственного изолятора в Житомирской области обманом заказывал через платформу OLX компьютерную технику. Он назывался военным, обещал послать средства через терминал и просил передать товар таксистам.

Таким образом, злоумышленник незаконно завладел компьютером, игровой приставкой, фотоаппаратом, мобильным телефоном, надувной лодкой, генератором и электросамокатом.

Решение суда

Суд установил, что обвиняемый совершил нетяжкое преступление, ранее неоднократно судимое за корыстные преступления, имеет непогашенную судимость и совершил преступление во время отбывания наказания.

Несмотря на это, мужчина признал свою вину и искренне раскаялся, а также помог раскрытию уголовного правонарушения, что признали смягчающим обстоятельством. Однако обстоятельством, отягчающим наказание является повторное совершение преступления.

Таким образом мужчину признали виновным и назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев за решеткой.

Мужчина из СИЗО обманул десятки онлайн-продавцов
Скриншот приговора Богунского районного суда Житомира

Судебные решения по другим делам

Напомним, что в Волынской области мужчина развлекался тем, что снимал секс-видео в главной роли с собой, а затем отправлял это своим друзьям. Однако молодой человек даже не подозревал, что за распространение порно, даже частного, действует статья уголовного кодекса.

Также мы писали, что в Хмельницкой области мужчина не раз грабил квартиру своей бывшей работодательницы, пользуясь изготовленным дубликатом ключа. Он вынес имущество и средства на сумму 245 627 гривен.

Добавим, что в Житомирской области женщина подала в суд против Пенсионного фонда, потому что там не начисляли ей повышение к пенсии. Она имеет статус потерпевшей от Чернобыльской катастрофы первой категории и проживает в зоне гарантированного добровольного отселения.

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