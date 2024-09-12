Графіки відключень світла завтра 13 вересня — коли застосовуватимуть обмеження

Надія на світло — в Укренерго повідомили, як застосовуватимуть графіки завтра
12 вересня 2024 18:34
Енергетики. Фото: ДТЕК
Наразі енергетика України залишається стабільною. Тому завтра обмеження світла у регіонах не передбачаються.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
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У п'ятницю, 13 вересня, наразі відключення світла не прогнозуються.
В Укренерго закликали споживачів ощадливо споживати електроенергію протягом дня.
"Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 — 10:00 і 16:00 — 22:00", — йдеться в повідомленні.
Де можна подивитись графік відключення світла
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
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