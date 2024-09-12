Графіки відключень світла завтра 13 вересня — коли застосовуватимуть обмеження

Енергетики. Фото: ДТЕК

Наразі енергетика України залишається стабільною. Тому завтра обмеження світла у регіонах не передбачаються.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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У п'ятницю, 13 вересня, наразі відключення світла не прогнозуються.

В Укренерго закликали споживачів ощадливо споживати електроенергію протягом дня.

"Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 — 10:00 і 16:00 — 22:00", — йдеться в повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями: