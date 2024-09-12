Графики отключений света завтра 13 сентября - когда будут применять ограничения

Надежда на свет — в Укрэнерго сообщили, как будут применять графики завтра
12 сентября 2024 18:34
Энергетики. Фото: ДТЭК
В настоящее время энергетика Украины остается стабильной. Поэтому завтра ограничения света в регионах не предусматриваются.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
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В пятницу, 13 сентября, отключения света пока не прогнозируются.
В Укрэнерго призвали потребителей бережно потреблять электроэнергию в течение дня.
"Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00 — 10:00 и 16:00 — 22:00", — говорится в сообщении.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
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