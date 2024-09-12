Графики отключений света завтра 13 сентября - когда будут применять ограничения

Энергетики. Фото: ДТЭК

В настоящее время энергетика Украины остается стабильной. Поэтому завтра ограничения света в регионах не предусматриваются.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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В пятницу, 13 сентября, отключения света пока не прогнозируются.

В Укрэнерго призвали потребителей бережно потреблять электроэнергию в течение дня.

"Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00 — 10:00 и 16:00 — 22:00", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам: