Новый пакет помощи Украине от США — эмоциональная реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден пожимают друг другу руки. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности решения американского коллеги Джо Байдена о предоставлении нашему государству новых установок Patriot и ряда других систем противовоздушной обороны. Также украинский лидер поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 11 июля.

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"Ценим решение Президента США Джозефа Байдена об усилении нашей противовоздушной обороны — пять новых "петриотов" и десятки других систем. Сильное решение, которое поможет нам бороться с российским террором", — отметил глава государства.

Зеленский выразил благодарность Байдену, команде, администрации, Конгрессу и американскому народу "за жизненно важную поддержку народа Украины".

"Вместе мы спасаем жизнь наших людей", — добавил украинский президент.

Напомним, что во время встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне в рамках саммита НАТО, последний объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Впоследствии стало известно, что США выделили поддержки на около 225 миллионов долларов, в нее вошли системы ПВО и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое вооружение.

Также в среду, 10 июля, украинский президент анонсировал увеличение истребителей F-16 для Украины. Зеленский рассказал, как наше государство будет их использовать.

Добавим, что страны НАТО в итоговой декларации саммита Альянса в Вашингтоне заверили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года.