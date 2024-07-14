Как изменится население Украины в 2024 году — данные ООН

Украинцы держат государственный флаг. Иллюстративное фото: УНИАН

К 2100 году на Земле будут проживать менее 10,2 млрд человек. В то время как в Украине к 2100 году население сократится до 15,3 млн человек.

Такие данные привели в пересмотре прогнозов народонаселения мира на 2024 г. от Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации объединенных наций.

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Как свидетельствуют прогнозируемые данные, на 1 января 2024 года в Украине проживало 37 миллионов 441 тысяча человек.

В то же время к 1 января 2030 года, по прогнозам, оно вырастет до 38 млн 505 тысяч. Тогда как в 2050 году прогнозируют уже 32 млн 165 тысяч населения, в 2069 году — 25 млн 142 тысяч, в 2081 году — 20 млн 907 тысяч, в 2091 году — 17 млн 762 тысяч.

В то время как в 2100 году население резко сократится до 15,3 млн.

В ООН добавили, что средняя продолжительность жизни до конца XXI века составит 81 год. При этом мужчины в среднем будут жить чуть менее 80 лет, а женщины — почти 84 года.

Напомним, недавно в ГПСУ заявляли, что за один день из Украины выезжают 110-120 тысяч человек, а в выходные эти цифры еще выше — до 130 тысяч.

В то же время во время полномасштабной войны из-за демографических процессов количество трудоспособного населения в Украине существенно сократилось на 40% по сравнению с 2021 годом.

Ранее в ООН представили новый отчет по ситуации в Украине, где зафиксировали широкий спектр нарушений прав человека.