В Укрзалізниці прокоментували ситуацію в потязі Відень-Чоп

Потяг Укрзалізниці. Фото: РБК-Україна

В Україні пасажири потяга Відень-Чоп їхали в коридорі, оскільки їм продали квитки на неіснуючі вагони. Загалом на одне місце претендувало п'ять пасажирів.

Про це повідомили в Новини.LIVE у суботу, 20 липня.

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Одна з пасажирок розповіла, що на рейсі 19 липня на одне місце претендували п'ятеро людей. Вагона, місце в якому коштує 2000 грн, просто не було. Кондиціонери у поїзді також не працювали.

"Укрзалізниця" офіційно заявила, що формуванням поїзда займається угорська сторона. Якщо вагон відсутній, варто займати вільні місця в інших і подавати скаргу на угорську залізницю.

Нагадаємо, що в потязі "Запоріжжя — Ужгород" у вівторок, 16 липня, через спеку померла жінка.

Також ми писали, що Укрзалізниця збільшила кількість рейсів із жіночими купе. Квитки на певні потяги із такими вагонами можна придбати з 13 липня.