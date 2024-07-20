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Пассажиры поезда Вена-Чоп были вынуждены ехать в коридоре — в Укрзализныце отреагировали

20 июля 2024 22:24
Дмитрий Галушка - Редактор
В Укрзализныце прокомментировали ситуацию в поезде Вена-Чоп
Поезд Укрзализныци. Фото: РБК-Украина
Дмитрий Галушка - Редактор

В Украине пассажиры поезда Вена-Чоп ехали в коридоре, поскольку им продали билеты на несуществующие вагоны. В общей сложности на одно место претендовало пять пассажиров.

Об этом сообщили в Новини.LIVE в субботу, 20 июля.

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Одна из пассажирок рассказала, что на рейсе 19 июля на одно место претендовали пять человек. Вагона, место в котором стоит 2000 грн, просто не было. Кондиционеры в поезде тоже не работали.

"Укрзализныця" официально заявила, что формированием поезда занимается венгерская сторона. Если вагон отсутствует, следует занимать свободные места у других и подавать жалобу на венгерскую железную дорогу.

Напомним, что в поезде "Запорожье — Ужгород" во вторник, 16 июля, из-за жары скончалась женщина.

Также мы писали, что Укрзализныця увеличила количество рейсов с женскими купе. Билеты на поезда с такими вагонами можно приобрести с 13 июля.

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