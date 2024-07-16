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Під виглядом відрядження відпочивав на круїзному лайнері на Карибах — суддя-хабарник отримав підозру

16 липня 2024 15:33
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Суддя-хабарник під виглядом відрядження відпочивав на Карибах
Суддя-хабарник із Броварів відпочиває на Карибах. Фото: СБУ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Суддя із Броварів під виглядом відрядження відпочивав на Карибах. Співробітники Служби безпеки та Державного бюро розслідувань вручили йому підозру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у вівторок, 16 липня.

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СБУ та ДБР зібрали нові докази злочинної діяльності судді Броварського міськрайонного суду Київської області, який раніше отримав підозру у корупційній діяльності.

За матеріалами справи, суддя причетний до шахрайства та підроблення документів, за допомогою чого влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження.

За даними правоохоронців, замість службової поїздки фігурант разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови.

Для цього суддя використав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. Причому насправді жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили.

За матеріалами справи, отримати фіктивне запрошення фігуранту допоміг його знайомий адвокат. На підставі отриманих доказів судді та його спільнику адвокату повідомили про підозру за двома статтями. А саме — про підроблення документів і штампів та про шахрайство.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурорів Офісу генпрокурора на отриманні хабаря. Йдеться про суму у розмірі 170 тисяч доларів. 

Раніше СБУ затримала на хабарі одного з головних податківців Києва, який вимагав гроші в директора фірми, що займається торгівлею пальним. Разом із чиновником затримали також і посередника.

Також НАЗК виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення. Він незаконно збагатився на понад 70 мільйонів гривень.

СБУ суд ДБР правосуддя корупція хабар Київська область Бровари підозра

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