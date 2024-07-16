Судья-взяточник под видом командировки отдыхал на Карибах

Судья-взяточник из Броваров отдыхает на Карибах. Фото: СБУ

Судья из Броваров под видом командировки отдыхал на Карибах. Сотрудники Службы безопасности и Государственного бюро расследований вручили ему подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 16 июля.

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СБУ и ГБР собрали новые доказательства преступной деятельности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области, ранее получившего подозрение в коррупционной деятельности.

По материалам дела, судья причастен к мошенничеству и подделке документов, с помощью чего летом 2023 года незаконно уехал за границу под видом служебной командировки.

По данным правоохранителей, вместо служебной поездки фигурант вместе со своей сожительницей отправился на круизном лайнере на Карибские острова.

Для этого судья использовал поддельное письмо-приглашение для участия в конференции по помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС. Причем на самом деле никаких подобных мер в указанной стране тогда не проводилось.

По материалам дела получить фиктивное приглашение фигуранту помог его знакомый адвокат. На основании полученных доказательств судьи и его сообщнику адвокату сообщили о подозрении по двум статьям. А именно о подделке документов и штампов и о мошенничестве.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили прокуроров Офиса генпрокурора на получении взятки. Речь идет о сумме в размере 170 тысяч долларов.

Раньше СБУ задержала на взятке одного из главных налоговиков Киева, требовавшего деньги у директора фирмы, занимающейся торговлей горючим. Вместе с чиновником был задержан также и посредник.

Также НАПК выявило у народного депутата Украины признаки коррупционного уголовного преступления. Он незаконно обогатился более чем на 70 миллионов гривен.