Вбивство Фаріон – підозрюваний стежив за ультраправими блогерами

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали 25 липня. Фото: Нацполіція

Затриманий ймовірний убивця мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон, 18-річний хлопець, був підписаний на низку ультраправих спільнот. У тому числі на публічну сторінку "Против системы", власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко — блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Соціальні мережі затриманого дослідили журналісти-розслідувачі проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Читайте також:

Активність ймовірного вбивці в ультраправих групах в соцмережах

Блогер Марко Бондаренко неодноразово критикував Фаріон. Зокрема, він скаржився на негативні коментарі глядачів, які засуджували його за використання російської мови. Бондаренко наразі живе в Дніпрі, рідному місті затриманого.

Марко Бондаренко. Фото з соцмереж

Блогер, зокрема, казав, що не любить українську мову від початку російського повномасштабного вторгнення, адже її нібито "навʼязують", і часто згадував Фаріон, яка критикувала використання російської мови в українському суспільстві.

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці активно спілкувався з членами телеграм-спільноти "Против системы" Бондаренка.

Активна сторінка користувача на імʼя Марко Бондаренко у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте", як встановили "Схеми", зареєстрована на російський номер телефону, про що свідчать витоки з баз даних.

Марко Бондаренко у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте". Фото: Скриншот

Затриманий через можливу причетність до вбивства Фаріон також підписаний і на сторінки в соціальних мережах, які належать рухам російських неонацистів та націоналістів.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон, судячи з його публічних висловлювань, міг мати антисемітські та расистські погляди, про що вже згадували журналісти Телебачення Торонто.

Як встановили "Схеми", у Telegram затриманий стежив і коментував дописи у групах неонацистських поглядів із промовистими назвами: "Правый взгляд", "Правый публицист", "Белое движение", "Белая масть", "White Power".

На запитання в одному з чатів, яка книга справила на нього найбільше враження, юнак відповів: "Моя боротьба". Автором однойменної книги є Адольф Гітлер.

Затриманий відповідає в чаті у Telegram

Крім того, підписаний хлопець і на українські телеграм-канали правих ідей. Серед них є сторінки лідера праворадикальної організації "С14" Євгена Карася та "Правого сектору".

Він також стежив за соцмережами Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, до якої хотів долучитися, відповідно до коментаря, який залишив на сторінці підрозділу. Наразі ця сторінка недоступна.

Зазначимо, що 24 липня телеграм-канал ASTRA з посиланням на російські телеграм-канали повідомляв, що відповідальність за вбивство Фаріон начебто взяв на себе "соратник" організації National Socialism/White Power, яка в Росії визнана терористичною. В соцмережах також було опубліковане коротке відео начебто моменту нападу на Ірину Фаріон, де чутно звуки пострілу та жіночий крик.

Нагадаємо, у Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Поліція оприлюднила фотографії чоловіка.

Також ми писали, що батько затриманого переконаний, що у сина не було мотивів стріляти у мовознавицю.