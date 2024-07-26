Убийство Фарион – подозреваемый следил за ультраправыми блоггерами

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион был задержан 25 июля. Фото: Нацполиция

Задержанный вероятный убийца языковеда и экснардепки Ирины Фарион, 18-летний парень, был подписан на ряд ультраправых сообществ. В том числе на публичную страницу "Против системы", владельцем которой, как указано в описании, является Марко Бондаренко — блогер, продвигающий конспирологические теории, мизогонные, расистские и неонацистские идеи.

Социальные сети задержанного исследовали журналисты-расследователи проекта Радио Свобода "Схемы".

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Блогер Марко Бондаренко не раз критиковал Фарион. В частности, он жаловался на негативные комментарии зрителей, осуждавших его за использование русского языка. Бондаренко живет в Днепре, родном городе задержанного.

Марко Бондаренко. Фото из соцсетей

Блогер, в частности, говорил, что не любит украинский язык с начала русского полномасштабного вторжения, ведь его якобы "навязывают", и часто вспоминал Фарион, критиковавший использование русского языка в украинском обществе.

Подозреваемый в убийстве языковеда активно общался с членами телеграмм-сообщества "Против системы" Бондаренко.

Активная страница пользователя по имени Марко Бондаренко в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", как установили "Схемы", зарегистрирована на российский номер телефона, о чем свидетельствуют истоки из баз данных.

Марко Бондаренко в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте". Фото: Скриншот

Задержанный из-за возможной причастности к убийству Фарион также подписан и на страницы в социальных сетях, принадлежащих движениям русских неонацистов и националистов.

Подозреваемый в убийстве Фарион, судя по его публичным высказываниям, мог иметь антисемитские и расистские взгляды, о чем уже упоминали журналисты Телевидения Торонто.

Как установили "Схемы", в Telegram задержанный следил и комментировал сообщения в группах неонацистских взглядов с красноречивыми названиями: "Правый взгляд", "Правый публицист", "Белое движение", "Белая масть", "White Power".

На вопрос в одном из чатов, какая книга произвела на него самое большое впечатление, юноша ответил: "Моя борьба". Автором одноименной книги является Адольф Гитлер.

Задержанный отвечает в чате в Telegram

Кроме того, подписан молодой человек и на украинские телеграмм-каналы правых идей. Среди них есть страницы лидера праворадикальной организации "С14" Евгения Карася и "Правого сектора".

Он также следил за соцсетями Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, к которой хотел присоединиться, в соответствии с комментарием, который оставил на странице подразделения. Эта страница недоступна.

Отметим, что 24 июля телеграмм-канал ASTRA со ссылкой на российские телеграмм-каналы сообщал, что ответственность за убийство Фарион вроде бы взял на себя "соратник" организации National Socialism/White Power, которая в России признана террористической. В соцсетях также было опубликовано короткое видео вроде момента нападения на Ирину Фарион, где слышны звуки выстрела и женский крик.

Напомним, в Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. Полиция обнародовала фотографии мужчины.

Также мы писали, что отец задержанного убежден, что у сына не было мотивов стрелять в языкознание.