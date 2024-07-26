Вбивство Фаріон — обвинуваченого знову завели в судову залу

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон 18-річного хлопця знову завели в судову залу. Наразі чекають його адвоката.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Оновлено 17:20. Адвокат, якого очікувала сторона обвинувачення, прибув до зали суду. Засідання продовжується.

Незадовго суд оголосив перерву. Зазначається, що новий адвокат підсудного попросив 10 хвилин, щоб переговорити із підзахисним.

Як відомо, підозрюваного у вбивстві мовознавиці, вже вдруге завели до судової зали. Наразі усі присутні чекають на адвоката 18-річного зловмисника, якого найняв батько юнака. Після того, як він прибуде, суд над підозрюваним у справі Фаріон продовжиться.

Під час очікування свого захисника зловмисник заснув у своїй камері.

Підозрюваний під час очікування адвоката. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, під час судового засідання донька Фаріон Софія звернулася до підозрюваного із запитанням про мотив вбивства її матері. У відповідь він лише сказав, що "час покаже" і показав язика.

"Ти забрав її життя, ти забрав наше життя. Але ми боремося, щоб тобі було зле. На тебе має бути Божа кара. Жодного помилування не має тобі бути. Коли людина дивиться вниз, значить, їй соромно. Але тобі не соромно. Мої діти будуть знати, хто вбивця нашої мами. Ти вирвав серце цілої нації", — сказала у зверненні до підозрюваного Софія Семчишин.

Нагадаємо, 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Крім того, очільник МВС Ігор Клименко розповів, що хлопець хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

Окрім того, відомо, що підозрюваний залишив своїм батькам прощальний лист, в яку просив у них вибачення та вказав, що їде в інше місце.