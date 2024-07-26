Убийство Фарион — обвиняемого снова завели в зал суда

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион 18-летнего парня снова завели в зал суда. Теперь ждут его адвоката.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Обновлено 17:20. Адвокат, которого ожидала сторона обвинения, прибыл в зал суда. Заседание продолжается.

Незадолго суд объявил перерыв. Отмечается, что новый адвокат подсудимого попросил 10 минут, чтобы переговорить с подзащитным.

Как известно, подозреваемого в убийстве языковеда уже второй раз завели в судебный зал. Все присутствующие ждут адвоката 18-летнего злоумышленника, которого нанял отец юноши. После того как он прибудет, суд над подозреваемым по делу Фарион продолжится.

Во время ожидания своего защитника злоумышленник заснул в камере.

Подозреваемый при ожидании адвоката. Фото: Новини.LIVE

Отметим, во время судебного заседания дочь Фарион София обратилась к подозреваемому с вопросом о мотиве убийства ее матери. В ответ он лишь сказал, что "время покажет" и показал язык.

"Ты забрал ее жизнь, ты забрал нашу жизнь. Но мы боремся, чтобы тебе было плохо. Ты должен быть наказан Богом. Никакого помилования не должно тебе быть. Когда человек смотрит вниз, значит, ему стыдно. Но тебе не стыдно. Мои дети будут знать, кто убил нашу маму. Ты вырвал сердце целой нации", — сказала в обращении к подозреваемому София Семчишин.

Напомним, 26 июля подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко рассказал, что парень хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

Кроме того, известно, что подозреваемый оставил своим родителям прощальное письмо, в котором просил у них прощения и указал, что едет в другое место.