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Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

26 липня 2024 13:08
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон написав батькам прощального листа — МВС
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: пресслужба МВС
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Міністр внутрішніх справ України (МВС) Ігор Клименко повідомив, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон залишив своїм батькам прощальний лист.

Про це голова МВС розповів на брифінгу у п'ятницю, 26 липня, повідомляють Новини.LIVE.

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Про що йдеться у листі

Клименко зазначив, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці написав листа батькам, в якому просив у них вибачення та вказав, що їде в інше місце.

Крім того, у листі хлопець звернувся до батька і пояснив, що "приховував все від нього заради його безпеки, а не тому, що не довіряє йому". 

Голова МВС також додав, що наразі правоохоронці встановлюють, де саме підозрюваний навчався стрілецькій справі.

"10 годин підозрюваного везли з Дніпра до Львова і спілкувалися з ним. Зʼясували, що для затриманого усе було неочікувано, він не встиг надіслати навіть смс, бо спецназ працював швидко", — наголосив Клименко.

Нагадаємо, 25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Клименко розповів, що операція тривала 139 годин і правоохоронці ретельно перевірили маршрут відходу підозрюваного та обшукали близько 100 га лісу поблизу міста.

Незадовго після операції поліція оприлюднила фотографії ймовірного вбивця громадської діячки. 

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. 

Крім того, хлопець хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

МВС вбивство лист Ігор Клименко підозра Ірина Фаріон

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