Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон написав батькам прощального листа — МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: пресслужба МВС

Міністр внутрішніх справ України (МВС) Ігор Клименко повідомив, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон залишив своїм батькам прощальний лист.

Про це голова МВС розповів на брифінгу у п'ятницю, 26 липня, повідомляють Новини.LIVE.

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Про що йдеться у листі

Клименко зазначив, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці написав листа батькам, в якому просив у них вибачення та вказав, що їде в інше місце.

Крім того, у листі хлопець звернувся до батька і пояснив, що "приховував все від нього заради його безпеки, а не тому, що не довіряє йому".

Голова МВС також додав, що наразі правоохоронці встановлюють, де саме підозрюваний навчався стрілецькій справі.

"10 годин підозрюваного везли з Дніпра до Львова і спілкувалися з ним. Зʼясували, що для затриманого усе було неочікувано, він не встиг надіслати навіть смс, бо спецназ працював швидко", — наголосив Клименко.

Нагадаємо, 25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Клименко розповів, що операція тривала 139 годин і правоохоронці ретельно перевірили маршрут відходу підозрюваного та обшукали близько 100 га лісу поблизу міста.

Незадовго після операції поліція оприлюднила фотографії ймовірного вбивця громадської діячки.

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Крім того, хлопець хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.