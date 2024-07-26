Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение arrow

Подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение

26 июля 2024 11:21
Катерина Османская - Редактор
Убийство Фарион - подозреваемому объявили подозрение
Брифинг МВД. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион в пятницу, 26 июля, объявили подозрение. 18-летний парень был задержан в Днепре 25 июля.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга.

Читайте также:

Подозрение за убийство Ирины Фарион

Как известно, ему сообщили о подозрении за умышленное убийство (ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). По этой статье фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Также Клименко подчеркнул, что в МВД будут ходатайствовать, чтобы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Задержание подозреваемого

25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. Клименко рассказал, что операция длилась 139 часов и правоохранители тщательно проверили маршрут ухода подозреваемого и обыскали около 100 га леса вблизи города.

Незадолго после операции полиция обнародовала фотографии предполагаемого убийцы общественного деятеля.

В то же время отец задержанного убежден, что у сына не было мотивов стрелять в языковеда, он был "патриотом своего государства" и даже хотел вступить в ряды ВСУ.

Убийство Ирины Фарион — что известно

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Незадолго полиция Львовской области опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.

убийство полиция подозрение Ирина Фарион

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

17 июля 2024

15:07В Китае бурно обсуждают вероятность инсульта у Си Цзиньпина, — СМИ