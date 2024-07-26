Убийство Фарион - подозреваемому объявили подозрение

Брифинг МВД. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион в пятницу, 26 июля, объявили подозрение. 18-летний парень был задержан в Днепре 25 июля.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга.

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Подозрение за убийство Ирины Фарион

Как известно, ему сообщили о подозрении за умышленное убийство (ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). По этой статье фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Также Клименко подчеркнул, что в МВД будут ходатайствовать, чтобы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Задержание подозреваемого

25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. Клименко рассказал, что операция длилась 139 часов и правоохранители тщательно проверили маршрут ухода подозреваемого и обыскали около 100 га леса вблизи города.

Незадолго после операции полиция обнародовала фотографии предполагаемого убийцы общественного деятеля.

В то же время отец задержанного убежден, что у сына не было мотивов стрелять в языковеда, он был "патриотом своего государства" и даже хотел вступить в ряды ВСУ.

Убийство Ирины Фарион — что известно

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Незадолго полиция Львовской области опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.