Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион будут содержать под стражей

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новости.LIVE.

В пятницу, 26 июля, во Львове суд избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Его будут содержать под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Прокуроры потребовали, чтобы подозреваемому в убийстве Фарион было назначено 60 суток заключения под стражей без возможности внесения залога. Они обосновывают это возможностью бегства подозреваемого, его потенциальной способностью влиять на следствие или уничтожать доказательства. В дальнейшем они будут ходатайствовать о наказании в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Однако адвокат настаивал на домашнем аресте для подсудимого по месту прописки в Днепре и ношении электронного браслета. Он утверждает, что содержание под стражей непропорционально, поскольку подозрение не подкреплено психологической экспертизой.

Также подозреваемый в убийстве Фарион отказался комментировать ситуацию, общаясь исключительно через своего адвоката.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Уже 26 июля подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

В комментарии Новини.LIVE дочь Ирины Фарион София сказала, что "наконец-то это произошло".

Кроме того, парень хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

В зале суда подозреваемый в убийстве языковеда Владислав Зинченко цинично ответил на вопрос дочери Фарион о мотиве и показал язык.