Польща готова допомогти повернути в Україну військовозобов'язаних, — Подоляк

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Польща готова допомогти у поверненні українських військовозобов'язаних чоловіків до країни. Він також розповів про запуск спеціального рекрутингового проєкту у Польщі, який спрямований на підтримку цього процесу.

Про це він повідомив в інтерв'ю для Новини.LIVE у середу, 28 серпня.

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"Ми примусово це не можемо зробити, тому що законодавства інших країн чіткі: якщо людина звернулася, отримала притулок чи ще якось легалізувалася на території цієї країни, ніхто примусово її відправляти на війну не буде", — зазначив Подоляк.

Він заявив, що важливо забезпечити можливість для українців добровільно повернутися та "легалізуватися".

"Не всі виїхали законно, особливо на початку війни, і, безумовно, сьогодні є певні зміни в законодавстві щодо регуляції, скажімо так, мобілізаційних процесів в Україні. Хтось буде йти через легалізацію, тому що думає про своє майбутнє, про свою сім'ю тощо", — підсумував Подоляк.