Польша готова помочь вернуть в Украину военнообязанных, — Подоляк

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Польша готова помочь в возвращении украинских военнообязанных мужчин в страну. Он также рассказал о запуске специального рекрутингового проекта в Польше, направленного на поддержку этого процесса.

Об этом он сообщил в интервью для Новини.LIVE в среду, 28 августа.

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"Мы принудительно это не можем сделать, потому что законодательства других стран четкие: если человек обратился, получил убежище или еще как-то легализовался на территории этой страны, никто принудительно его отправлять на войну не будет", — отметил Подоляк.

Он заявил, что важно обеспечить возможность для украинцев добровольно вернуться и "легализоваться".

"Не все выехали законно, особенно в начале войны, и, безусловно, сегодня есть определенные изменения в законодательстве относительно регуляции, скажем так, мобилизационных процессов в Украине. Кто-то будет идти через легализацию, потому что думает о своем будущем, о своей семье и т.д.", — подытожил Подоляк.