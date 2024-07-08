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Польша готова помочь Украине с электроэнергией зимой на своих условиях — что предлагают

8 июля 2024 22:48
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Бригадир София
редактор
Польша готова помочь Украине с электроэнергией зимой.
Электросети. Фото: Phalanyx
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах Польши по оказанию помощи Украине с электроэнергией. Он отметил важность энергетического вопроса.

Об этом он рассказал на пресс-конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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"Вопрос об энергетике имеет решающее значение. Мы сейчас работаем над этим в Польше. И наши специалисты обсуждают то, как мы можем напрямую помочь электроснабжению Украины накануне зимы", — заявил Туск.

Он подчеркнул, что вся энергосистема Украины находится под угрозой российских атак, поскольку "в конце концов мы хорошо знаем, какова цель Путина".

"Мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого сейчас у нас много, и таким образом, чтобы нам не приходилось платить за сжигание этого угля, то есть за выбросы. И отправлять электроэнергию, производимую польскими электростанциями, с польского угля за европейские деньги из-за имеющегося энергомоста в Украину", — подчеркнул премьер-министр Польши.

Он заявил, что такой подход безусловно не решит полностью проблему с электроснабжением Украины, но может хотя бы частично способствовать тому, чтобы страна пережила сложную зиму. Польша также намерена поддерживать всех партнеров в поиске новых инновационных решений для поддержки энергетической системы Украины.

Ранее мы писали, что Украина и Польша разрабатывают механизм, который позволит польским силам противовоздушной обороны уничтожать российские ракеты и беспилотники. Это касается исключительно тех воздушных целей, которые были запущены в направлении Польши.

Напомним, что Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей.

Владимир Зеленский Польша электроэнергия Украина сфера энергетики энергетика свет Дональд Туск

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