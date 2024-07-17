Звернення президента України 17 липня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський розповів про повернення 95 українських військовополонених. Також він підписав указ про нову Стратегію морської безпеки України.

Про це Зеленський розповів у своєму зверненні в середу, 17 липня.

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Що сказав президент

"Сьогодні нашій команді, що займається пошуком українських полонених та обмінами, вдалося звільнити з російського полону ще 95 наших людей. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники. Більшість у сьогоднішньому обміні — рядові й сержанти, семеро — офіцери", — розповів президент.

Зеленський додав, що серед полонених багато важкопоранених, а в одного бійця онкологічне захворювання.

Також президент розповів подробиці своєї наради з представниками Офісу Президента та Міністерства закордонних справ.

"Я провів сьогодні нараду із зовнішньополітичною командою Офісу та МЗС. Потрібні сильні рішення партнерів, які дозволять поставити цю війну на курс до її справедливого завершення. І я дякую кожному, хто демонструє відповідне лідерство — чесне лідерство", — зазначив президент.

Глава держави також розповів, що сьогодні він підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України.

За словами Зеленського, цей документ враховує безпекові зміни та новації, які Україна забезпечила, зокрема, в Чорному морі.

"Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії", — наголосив президент.

Зеленський наголосив, що союзники так само зацікавлені у безпеці Чорноморського регіону. Він подякував усім, хто доклав руку до розробки безпекової стратегії.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський повідомив про повернення з російського полону 95 українських захисників. Під час цього обміну вдалося повернути додому військових Збройних сил України, бійців Національної гвардії та прикордонників.

Також Зеленський ініціював законопроєкт, який позбавить державних нагород тих, хто вчиняє протиправні дії проти України. Це стосується тих, хто перебуває на території Росії.