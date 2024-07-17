Обращение президента Украины 17 июля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возвращении 95 украинских военнопленных. Также он подписал указ о новой Стратегии морской безопасности Украины.

Об этом Зеленский рассказал в своем обращении в среду, 17 июля.

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Что сказал президент

"Сегодня нашей команде, занимающейся поиском украинских пленных и обменами, удалось освободить из российского плена еще 95 наших людей. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники. Большинство в сегодняшнем обмене — рядовые и сержанты, семеро — офицеры", — рассказал президент.

Зеленский добавил, что среди пленных много тяжелораненых, а у одного бойца онкологическое заболевание.

Также президент рассказал подробности своего совещания с представителями Офиса Президента и Министерства иностранных дел.

"Я провел сегодня совещание с внешнеполитической командой Офиса и МИД. Нужны сильные решения партнеров, которые позволят поставить эту войну на курс к ее справедливому завершению. И я благодарю каждого, кто демонстрирует соответствующее лидерство — честное лидерство", — отметил президент.

Глава государства также рассказал, что сегодня он подписал указ, вводящий в действие решение СНБО по новой Стратегии морской безопасности Украины.

По словам Зеленского, этот документ учитывает изменения безопасности и новации, которые Украина обеспечила, в частности, в Черном море.

"Это современная стратегия, и реализуем ее вместе с нашими партнерами. В ближайшее время я собираюсь обсудить с ними детали этой стратегии", — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что союзники также заинтересованы в безопасности Черноморского региона. Он поблагодарил всех, кто приложил руку к разработке стратегии безопасности.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сообщил о возвращении из российского плена 95 украинских защитников. Во время этого обмена удалось вернуть домой военных Вооруженных сил Украины, бойцов Национальной гвардии и пограничников.

Также Зеленский инициировал законопроект, который лишит государственных наград тех, кто совершает противоправные действия против Украины. Это касается тех, кто находится на территории России.