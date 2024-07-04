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Повний блекаут — графіки відключень світла на сьогодні

4 липня 2024 00:02
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Відключення світла в Україні 4 липня — графік від "Укренерго"
Чоловік запалює свічки у темряві. Фото ілюстративне: Freepik
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У четвер, 4 липня, світло погодинно вимикатимуть у всіх областях України впродовж доби. У проміжку з 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги. 

Про це у середу, 3 липня, повідомили в енергетичній компанії "Укренерго"

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В "Укренерго" традиційно нагадують, що живлення об’єктів критичної інфраструктури залишається без змін.

Коли не буде світла у четвер 4 липня
Скриншот Facebook/НЕК "Укренерго" — NPC Ukrenergo

Також енергетики радять українцям слідкувати за повідомленнями ДТЕК у Telegram, адже розклад відключень може змінюватися.  

Нагадаємо, в енергосистемі України — великий дефіцит потужностей. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня ситуація може змінитися на краще.  Водночас екперти галузі попереджають українців про важку зиму, коли світло будуть вмикати всього на 2-3 години протягом доби. 

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