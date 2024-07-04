Отключение света в Украине 4 июля - график от "Укрэнерго"

Полный блэкаут — графики отключений света на сегодня
В четверг, 4 июля, свет почасово будут выключать во всех областях Украины на протяжении суток. В промежутке с 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 запланированы две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди.
Об этом в среду, 3 июля, сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".
Когда не будет света в четверг
В "Укрэнерго" традиционно напоминают, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры остается без изменений.
Также энергетики советуют украинцам следить за сообщениями ДТЭК в Telegram, поскольку график отключений может меняться.
Напомним, в энергосистеме Украины — большой дефицит мощностей. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля ситуация может измениться в лучшую сторону. В то же время эксперты отрасли предупреждают украинцев о тяжелой зиме, когда свет будут включать всего на 2-3 часа в течение суток.
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