Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Полный блэкаут — графики отключений света на сегодня arrow

Полный блэкаут — графики отключений света на сегодня

4 июля 2024 00:02
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Отключение света в Украине 4 июля - график от "Укрэнерго"
Мужчина зажигает свечи в темноте. Фото иллюстративное: Freepik
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В четверг, 4 июля, свет почасово будут выключать во всех областях Украины на протяжении суток. В промежутке с 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 запланированы две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди.

Об этом в среду, 3 июля, сообщили в энергетической компании "Укрэнерго".

Читайте также:

Когда не будет света в четверг

В "Укрэнерго" традиционно напоминают, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры остается без изменений.

Когда не будет света в четверг 4 июля
Скриншот Facebook/НЭК "Укрэнерго" — NPC Ukrenergo

Также энергетики советуют украинцам следить за сообщениями ДТЭК в Telegram, поскольку график отключений может меняться.

Напомним, в энергосистеме Украины — большой дефицит мощностей. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля ситуация может измениться в лучшую сторону. В то же время эксперты отрасли предупреждают украинцев о тяжелой зиме, когда свет будут включать всего на 2-3 часа в течение суток.

тарифы война электроэнергия Украина АЭС ТЭЦ Укрэнерго отключения света свет цена на свет Электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать