Резонансное дело о насилии над мальчиком на пляже Полтавщины — двоим лицам сообщено о подозрении

Насилие над мальчиком на пляже. Фото: скриншот с видео

Правоохранители установили лиц, причастных к издевательствам над несовершеннолетним мальчиком в Полтавской области. Они получили подозрение в совершении преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в понедельник, 2 сентября.

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Кто получил подозрение

По информации правоохранителей, 15-летнему и 22-летнему местным жителям сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"15-летнему парню следственным подразделением Полтавского районного управления полиции сообщено о подозрении по части 4 статьи 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Второго фигуранта, 22-летнего жителя поселка Котельва Полтавского района, следователи подозревают по двум статьям: совершение сексуального насилия и вовлечение несовершеннолетних и малолетних в противоправную деятельность.

Что известно о деле

В селе Котельва Полтавской области трое юношей издевались над 12-летним парнем на пляже — его избили и совершили сексуальное насилие.

Событие произошло еще в середине июня этого года. Однако правоохранительные органы о данном факте узнали только 5 августа и не начали досудебное расследование, а составили административные протоколы на родителей двух парней. Третьего парня полицейские даже не пытались установить.

Кроме того, сотрудники полиции не внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего. Четыре человека были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Прокуратура инициировала проведение служебного расследования.