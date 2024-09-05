Герман Сметанін та Віталій Коваль очолили міністерства — які саме

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада проголосувала за призначення Германа Сметаніна та Віталія Коваля на посаду міністрів. Раніше вони працювали на інших керівних позиціях.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Сметанін став очільником Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

"За" проголосували 247 парламентарів. Раніше він очолював Укроборонпром.

Коваль призначений на посаду міністра аграрної політики і продовольства. "За" проголосував 251 нардеп. Раніше він очолював Фонд держмайна.

Додамо, що Верховною Радою були призначені очільники й інших міністерств, зокрема, Міндовкілля, Мінкульту, Мінмолоді і спорту, Мінрозвитку громад та Мінветеранів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "велике перезавантаження" уряду пов'язане з тим, що Україні потрібна нова енергія, адже восени нашу країну чекатиме багато викликів.