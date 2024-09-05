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Рада назначила Сметанина и Коваля на должность министров — какие обязанности будут выполнять

5 сентября 2024 17:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Герман Сметанин и Виталий Коваль возглавили министерства - какие именно
Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада проголосовала за назначение Германа Сметанина и Виталия Коваля на должность министров. Ранее они работали на других руководящих позициях.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Сметанин стал главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"За" проголосовали 247 парламентариев. Ранее он возглавлял Укроборонпром.

Коваль назначен на должность министра аграрной политики и продовольствия. "За" проголосовал 251 нардеп. Ранее он возглавлял Фонд госимущества.

Добавим, что Верховной Радой были назначены руководители и других министерств, в частности, Минсреды, Минкульта, Минмолодежи и спорта, Минразвития общин и Минветеранов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "большая перезагрузка" правительства связана с тем, что Украине нужна новая энергия, ведь осенью наша страна будет ждать много вызовов.

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