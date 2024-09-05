Верховна Рада призначина очільників п'яти Міністерств

Сесійна зала Верховної Ради України. Фото: President.gov.ua

Верховна Рада сьогодні, 5 вересня, проголосувала за призначення міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України Світлану Гринчук. Також парламент підтримав призначення Миколи Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій і Матвія Бідного на посаду Міністра молоді та спорту. Окрім того, змінилися керівники Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства у справах ветеранів.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко у Telegram у четвер, 5 вересня.

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Повідомлення про призначення Гринчук. Фото: скриншот

Призначення Світлани Гринчук

Раніше Тарас Мельничук, представник Кабміну у Верховній Раді, повідомив, що Комітет з питань екологічної політики та природокористування кількома годинами раніше провів засідання у режимі відеоконференції, під час якої рекомендував Верховній Раді "призначити Гринчук Світлану Василівну на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України".

Пост Тараса Мельничука. Фото: скриншот

За рішення призначити Гринчук проголосувало 246 народних депутатів.

Після року роботи заступницею міністра енергетики Германа Галущенка, Світлана Грінчук повертається у Міндовкілля.

Вона працювала у відомстві з 2016 року та очолювала Департамент з питань зміни клімату та захисту озонового шару.

У 2022-2023 роках Гринчук обіймала посаду заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

Голосування за Миколу Точицького

Верховна Рада підтримала призначення Миколи Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій. "За" проголосували 252 народні депутати.

Повідомлення про призначення Точицького. Фото: скриншот

Починаючи з 1993 року, Точицький працював на дипломатичній посаді. З 2017 року до 6 квітня 2021 року він був послом України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.

Брав участь в укладанні Протоколу про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування.

Нагадуємо, що 27 липня 2023 року Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Інші кадрові перестановки в уряді

Окрім названих вище міністрів, Верховна Рада підтримала призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України. За це рішення проголосували 239 народних обранців.

Олексій Кулеба, отримавши 240 голосів, обійняв посаду міністра розвитку громад та територій України.

Також Рада призначила Наталю Калмикову на посаду міністра у справах ветеранів України. За це рішення проголосувало 265 народних обранців.