Верховная Рада назначила руководителей пяти Министерств

Сессионный зал Верховной Рады Украины. Фото: President.gov.ua

Верховная Рада сегодня, 5 сентября, проголосовала за назначение министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук. Также парламент поддержал назначение Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций и Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта. Кроме того, сменились руководители Министерства развития общин и территорий и Министерства по делам ветеранов.

Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, 5 сентября.

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Сообщение о назначении Гринчук. Фото: скриншот

Назначение Светланы Гринчук

Ранее Тарас Мельничук, представитель Кабмина в Верховной Раде, сообщил, что Комитет по вопросам экологической политики и природопользования несколькими часами ранее провел заседание в режиме видеоконференции, во время которой рекомендовал Верховной Раде "назначить Гринчук Светлану Васильевну на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины" .

Пост Тараса Мельничука. Фото: скриншот

За решение назначить Гринчук проголосовало 246 народных депутатов.

После года работы заместителем министра энергетики Германа Галущенко Светлана Гринчук возвращается в Минприроды.

Она работала в ведомстве с 2016 года и возглавляла Департамент по изменению климата и защите озонового слоя.

В 2022-2023 годах Гринчук занимала должность заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по европейской интеграции.

Голосование за Николая Точицкого

Верховная Рада поддержала назначение Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций. "За" проголосовали 252 народных депутата.

Сообщение о назначении Точицкого. Фото: скриншот

Начиная с 1993 года, Точицкий работал на дипломатической должности. С 2017 года по 6 апреля 2021 года он был послом Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.

Участвовал в заключении Протокола о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения.

Напомним, что 27 июля 2023 года Верховная Рада отправила в отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Другие кадровые перестановки в правительстве

Кроме вышеназванных министров, Верховная Рада поддержала назначение Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта Украины. За данное решение проголосовали 239 народных избранников.

Алексей Кулеба, получив 240 голосов, вступил в должность министра развития общин и территорий Украины.

Также Рада назначила Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины. За это решение проголосовало 265 народных избранников.