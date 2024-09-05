Ольга Стефанішина — Рада призначила урядовицю на посаду міністерки Мін'юсту

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Фото: РБК-Україна

Верховна Рада України під час засідання 5 вересня призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

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Призначення Стефанішиної на посаду міністерки юстиції

"Верховна Рада підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністра юстиції України", — йдеться у повідомленні Гончаренка.

Також він зазначив, що наразі урядовиця вже складає присягу.

Скриншот допису Олексія Гончаренка

Водночас Железняк додав, що "за" проголосували 253 народних депутати та показав результати.

Скриншот дописів Ярослава Железняка

До цього призначення Стефанішина займалася лише напрямком європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Що передувало

Нагадаємо, попередній очільник Міністерства юстиції Денис Малюська подав у відставку та був звільнений.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що "велике перезавантаження" уряду пов'язане з тим, що Україні потрібна нова енергія, адже восени нашу країну чекатиме багато викликів