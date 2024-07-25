На Волині судили чоловіка, який розірвав мобілізаційні документи сина

Засідання суду. Ілюстративне фото: ЧНУ

У Ковельському міськрайонному суді розглянули справу про навмисне пошкодження документів особової справи військовозобов'язаного. Як вказано у судовому вироку, під час вручення повістки своєму сину батько порвав мобілізаційні документи сина.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

З матеріалів справи відомо, що інцидент стався в лютому 2024 року. Під час вручення повістки синові обвинуваченого представниками ТЦК, чоловік вирвав з рук офіцера три документи — облікову картку військовозобов'язаного, довідку військово-лікарської комісії та витяг з протоколів призовної комісії — і розірвав їх на шматки.

Рішення суду

У судовому засіданні чоловік розкаявся за свої дії. Суд призначив йому штраф у сумі 850 гривень.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік напав на односельчанина, який відмовився здавати гроші на безпілотник для Збройних сил України. Суд оштрафував нападника на 850 гривень.

У Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.