Житель Тернопільщини збрехав про мінування відділку поліції — що вирішив суд

Відділок поліції. Фото: omox.com.ua

Жителя Тернопільщини, який збрехав про мінування відділку поліціії, посадили на чотири роки. Гусятинський районний суд Тернопільської області визнав чоловіка винним у неправдивому повідомлення про замінування будівлі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

23 листопада 2023 року о 13:20 обвинувачений подзвонив на 102 і сказав, що будівля обласної поліції замінована. Із запису розмови чутно, що він каже, що "бомба вже стоїть, зараз почнеться, будете шукати де стоїть", бо він її активує і вже пів області підняв та не жартує.

Співробітниця поліції неодноразово запитувала, чи це правда і незнайомець відповідав, що так, що він не обманює і активує бомбу. Називати свої анкетні дані співрозмовник відмовився. Але раніше багато разів дзвонив у поліцію з цього номеру, тому його швидко ідентифікували. Згодом того ж дня на виході із магазину чоловік був затриманий.

Рішення суду

У судовому засіданні чоловік визнав вину, щиро каявся і шкодував про скоєне. Підтвердив, що неодноразово телефонував на 102 і просив щоб поліціянти виїхали за місцем проживання його дружини та перевірили її стан. Попередньо він до неї набирав і ніхто не відповідав, тому вирішив звернутися у поліцію, щоб зʼясували, чи щось сталося. Однак на його прохання не реагували, казали, що не поїдуть і тому він дуже знервувався. Наступної телефонної розмови про замінування обвинувачений, нібито, не пригадує, каже, що в нього памʼять відключилась. Вважає, що почав говорити про замінування через нервовий зрив. Насправді мінувати нічого не планував, місцезнаходження ГУНП в Тернополі не знає.

Рідний брат обвинуваченого розповів, що той зловживає алкоголем. І, що коли випиває, то може лаятися, стає іншою людиною, починає дзвонити, з жінкою зʼясовує стосунки. Раніше мав судимості, був конфлікт із жінкою і він дзвонив, що замінував будинок.

За даними поліції, у 2021-2022 роках чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за завідомо неправдиві виклики спеціальних служб.

Скоєння злочину в стані алкогольного спʼяніння доводиться тестом на алкоголь за допомогою газоаналізатора, а також поясненнями чоловіка при затриманні, що він вживав спиртне того дня.

Суд призначив фігуранту чотири роки тюремного покарання.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік напав на односельчанина, який відмовився здавати гроші на безпілотник для Збройних сил України. Суд оштрафував нападника на 850 гривень.

У Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.