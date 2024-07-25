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Разорвал мобилизационные документы сына — как суд наказал мужчину

25 июля 2024 23:53
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На Волыни судили мужчину, разорвавшего мобилизационные документы сына
Заседание суда. Иллюстративное фото: ЧНУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Ковельском горрайонном суде  рассмотрели дело об умышленном повреждении документов личного дела военнообязанного. Как сказано в судебном приговоре, во время вручения повестки своему сыну отец порвал мобилизационные документы сына.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Из материалов дела известно, что инцидент произошел в феврале 2024 года. Во время вручения повестки сыну обвиняемого представителями ТЦК мужчина вырвал из рук офицера три документа — учетную карточку военнообязанного, справку военно-врачебной комиссии и выписку из протоколов призывной комиссии — и разорвал их в клочья.

Решение суда

В судебном заседании мужчина раскаялся за свои действия. Суд назначил ему штраф в размере 850 гривен.

Напомним, в Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, который отказался сдавать деньги на беспилотник для Вооруженных сил Украины. Суд оштрафовал нападающего на 850 гривен.

В Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

суд Украина штраф мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения

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