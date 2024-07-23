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Розраховуйте на себе — в ДТЕК дали українцям пораду, як підготуватися до зими

23 липня 2024 23:47
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Відключення світла взимку — у ДТЕК дали важливу пораду українцям
Енергетики ремонтують станцію, по якій вдарила Росія. Фото: The New York Times
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук вважає, що українці мають замислитися над тим, як полегшити собі наступну зиму. Він радить більше розраховувати на себе, натомість енергетики зроблять усе можливе.

Про це Дмитро Сахарук сказав під час виступу на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV" у вівторок, 23 липня. 

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Як готуватися до зими

У відповідь на прохання дати поради українцям, як підготуватися до зими, фахівець заявив розраховувати на себе.

"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше. — Ред.)", — пояснив Сахарук.

За його словами, решту зроблять енергетики, які працюють щодня цілодобово. Щобільше представник ДТЕК очікує, що уряд та всі, хто бере участь у підготовці до зими, пришвидшаться.

"Її (швидкість. — Ред.) потрібно помножити на 100. Тоді ми щось встигнемо в усіх процесах", — додав Сахарук.

Коли перестануть вимикати світло

Нагадаємо, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, якою буде ситуація зі світлом взимку. Він пояснив, що буде краще, ніж влітку.

Натомість міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що невдовзі ситуація зі світлом покращиться. За його словами, це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах генерації.

Водночас голова Держенергонагляду Руслан Слободян пояснив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною, особливо це стосується прифронтових зон.

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