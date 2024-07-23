Отключение света зимой — в ДТЭК дали важный совет украинцам

Энергетики ремонтируют станцию, по которой ударила Россия. Фото: The New York Times

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что украинцы должны задуматься о том, как облегчить себе следующую зиму. Он советует больше рассчитывать на себя, энергетики же сделают все возможное.

Об этом Дмитрий Сахарук сказал во время выступления на форуме "Будущее украинской энергетики. Диалоги по NV" во вторник, 23 июля.

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Как готовиться к зиме

В ответ на просьбу дать совет украинцам, как подготовиться к зиме, специалист заявил рассчитывать на себя.

"Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-то из этого, у него точно (зима пройдет легче. — Ред.)", — объяснил Сахарук.

По его словам, остальное сделают энергетики, которые работают круглосуточно. Представитель ДТЭК ожидает, что правительство и все, кто принимает участие в подготовке к зиме, ускорятся.

"Ее (скорость. — Ред.) нужно умножить на 100. Тогда мы что-то успеем во всех процессах", — добавил Сахарук.

Когда перестанут выключать свет

Напомним, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, какой будет ситуация со светом зимой. Он объяснил, что будет лучше, чем летом.

Вместо этого министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что вскоре ситуация со светом улучшится. По его словам, это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.

В то же время глава Госэнергонадзора Руслан Слободян пояснил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, особенно это касается прифронтовых зон.