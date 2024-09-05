Ольга Стефанишина — Рада назначила чиновник на должность министерки Минюста

Министр юстиции Ольга Стефанишина. Фото: РБК-Украина

Верховная Рада Украины во время заседания 5 сентября назначила Ольгу Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министерки юстиции.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Читайте также:

Назначение Стефанишиной на должность министерства юстиции

"Верховная Рада поддержала назначение Ольги Стефанишиной на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции Украины", — говорится в сообщении Гончаренко.

Также он отметил, что в настоящее время чиновник уже приносит присягу.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

В то же время Железняк добавил, что "за" проголосовали 253 народных депутата и показал результаты.

Скриншот сообщений Ярослава Железняка

До этого назначение Стефанишина занималась только направлением европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Что предшествовало

Напомним, предыдущий глава Министерства юстиции Денис Малюска подал в отставку и был уволен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "большая перезагрузка" правительства связана с тем, что Украине нужна новая энергия, ведь осенью нашу страну будет ждать много вызовов.