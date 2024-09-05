Ирина Верещук — в Раду повторно внесли постановление об увольнении министра

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук

В Верховную Раду Украины повторно внесли постановление об увольнении Ирины Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Документ уже был передан в профильный комитет на рассмотрение.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в четверг, 5 сентября.

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Увольнение Ирины Верещук

"На заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, принято решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять отставку Вице-премьер-министра Украины — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук Ирины Андреевны", — сообщил Мельничук.

Скриншот сообщения Тараса Мельничук

Как известно, в Раду уже внесли повторное постановление.

Постановление об уходе Ирины Верещук. Фото: скриншот

Что предшествовало

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 3 сентября подала в отставку. Она почти три года работала в правительстве.

Однако во время заседания 4 сентября Верховная Рада не проголосовала за увольнение Верещук. Всего за соответствующий документ проголосовали всего 214 голосов нардепов.

В тот же день стало известно, что Верещук заняла должность в Офисе Президента. Она станет заместителем главы ОП.

"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя Председателя ОПУ", — сказала чиновник.