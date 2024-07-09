Отключение света — Шмыгаль назвал дату, когда они уменьшатся

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако по его словам, с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.

Об этом глава Кабинета Министров написал в Telegram во вторник, 9 июля.

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Шмыгаль сообщил, что из-за последствий российских обстрелов и чрезвычайной жары в Украине продолжают действовать графики погодных отключений электроснабжения. Он также выразил надежду на улучшение ситуации до конца июля.

"В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения будут не столь длительными", — заявил премьер-министр.

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

Также мы сообщали, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии.