Отключение света — Шмыгаль назвал дату, когда они уменьшатся

Шмыгаль рассказал, когда продолжительность отключений света уменьшится
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако по его словам, с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.
Об этом глава Кабинета Министров написал в Telegram во вторник, 9 июля.
Когда отключение света уменьшатся
Шмыгаль сообщил, что из-за последствий российских обстрелов и чрезвычайной жары в Украине продолжают действовать графики погодных отключений электроснабжения. Он также выразил надежду на улучшение ситуации до конца июля.
"В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения будут не столь длительными", — заявил премьер-министр.
Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.
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