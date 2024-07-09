Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Шмыгаль рассказал, когда продолжительность отключений света уменьшится arrow

Шмыгаль рассказал, когда продолжительность отключений света уменьшится

9 июля 2024 16:32
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Отключение света — Шмыгаль назвал дату, когда они уменьшатся
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако по его словам, с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.

Об этом глава Кабинета Министров написал в Telegram во вторник, 9 июля.

Читайте также:

Когда отключение света уменьшатся

Шмыгаль сообщил, что из-за последствий российских обстрелов и чрезвычайной жары в Украине продолжают действовать графики погодных отключений электроснабжения. Он также выразил надежду на улучшение ситуации до конца июля.

"В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения будут не столь длительными", — заявил премьер-министр.

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

Также мы сообщали, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии.

Денис Шмыгаль Кабинет министров электроэнергия Украина сфера энергетики электроснабжение энергосистема отключения света свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных