Шмигаль анонсировал сокращение количества министерств

Шмыгаль заявил о планах сократить Кабинет Министров — подробности
10 сентября 2024 19:05
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: скриншот с видео
В Кабинете Министров Украины планируется провести сокращение. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что останется 17 министерств.
Об этом глава правительства сообщил во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября.
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"22 члена Кабмина были до кадровых изменений, сейчас 20 членов Кабмина. Это уменьшение произошло, хотя не до 17, как мы анонсировали и прогнозировали. Это еще впереди", — сказал министр.
Шмыгаль объяснил, что такое сокращение будет происходить постепенно, поскольку радикальные изменения могут привести к непредсказуемым результатам.
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