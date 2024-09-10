Шмигаль анонсировал сокращение количества министерств

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: скриншот с видео

В Кабинете Министров Украины планируется провести сокращение. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что останется 17 министерств.

Об этом глава правительства сообщил во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября.

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"22 члена Кабмина были до кадровых изменений, сейчас 20 членов Кабмина. Это уменьшение произошло, хотя не до 17, как мы анонсировали и прогнозировали. Это еще впереди", — сказал министр.

Шмыгаль объяснил, что такое сокращение будет происходить постепенно, поскольку радикальные изменения могут привести к непредсказуемым результатам.