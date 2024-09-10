Шмигаль анонсував скорочення кількості міністерств

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео

У Кабінеті Міністрів України планують провести скорочення. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що залишиться 17 міністерств.

Про це очільник уряду повідомив під час пресконференції у вівторок, 10 вересня.

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"22 члени Кабміну було до кадрових змін, зараз 20 членів Кабміну. Це зменшення відбулося, хоча не до 17, як ми анонсували і прогнозували. Це ще попереду", — сказав міністр.

Шмигаль пояснив, що таке скорочення відбуватиметься поступово, оскільки радикальні зміни можуть призвести до непередбачуваних результатів.