День флага Украины 2024 — Зеленский поздравил украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Каждый год в Украине 23 августа отмечают День Государственного флага. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником и напомнил значение сине-желтого флага.

Соответствующее видео глава государства опубликовал в своих соцсетях.

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"Сине-желтый — объединяет, сине-желтый — вдохновляет, сине-желтый — это Украина. С Днем Государственного Флага, Украина!" — написал Зеленский.

В видео также отметили, что сине-желтое знамя над временно оккупированными территориями означает храбрость тех, кто его поднимает. А за границей — борьбу за ценности не только одного государства, но и всего свободного мира.