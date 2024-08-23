День флага Украины 2024 — Зеленский поздравил украинцев

Сине-желтный объединяет — Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага
23 августа 2024 08:17
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Каждый год в Украине 23 августа отмечают День Государственного флага. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником и напомнил значение сине-желтого флага.
Соответствующее видео глава государства опубликовал в своих соцсетях.
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"Сине-желтый — объединяет, сине-желтый — вдохновляет, сине-желтый — это Украина. С Днем Государственного Флага, Украина!" — написал Зеленский.
В видео также отметили, что сине-желтое знамя над временно оккупированными территориями означает храбрость тех, кто его поднимает. А за границей — борьбу за ценности не только одного государства, но и всего свободного мира.
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