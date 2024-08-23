День прапора України 2024 — Зеленський привітав українців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Кожного року в Україні 23 серпня відзначають День Державного прапора. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом та нагадав значення синьо-жовтого стяга.

Відповідне відео глава держави опублікував у своїх соцмережах.

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"Синьо-жовтий — єднає, синьо-жовтий — надихає, синьо-жовтий — це Україна. З Днем Державного Прапора, Україно!" — написав Зеленський.

У відео також зазначили, що синьо-жовтий прапор над тимчасово окупованими територіями означає хоробрість тих, хто його здіймає. А за кордоном — боротьбу за цінності не лише однієї держави, а й усього вільного світу.