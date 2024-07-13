Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Ситуация в энергосистеме ухудшилась — какие ограничения будут применять сегодня arrow

Ситуация в энергосистеме ухудшилась — какие ограничения будут применять сегодня

13 июля 2024 11:55
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света 13 июля — как будут применять ограничения
Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК
Анатолий Слюсарь - Редактор

Из-за аномальной жары и увеличенного энергопотребления 13 июля усилят энергетические ограничения в Украине. Графики отключения света будут работать в три очереди.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света 13 июля

В субботу, 13 июля, облэнерго будут применять три очереди отключений света с 14:00 и до конца суток. Причиной увеличения продолжительности графиков является аномальная жара, царящая в Украине и более высокий уровень энергопотребления, чем ожидалось. Однако главной причиной все же остаются вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру.

В Укрэнерго сообщили, что в настоящее время применяются ограничения в объеме двух очередей одновременно.

Ситуация в энергосистеме ухудшилась - какие ограничения будут применять сегодня - фото 1
График отключения света в субботу, 13 июля. Фото: Укрэнерго

Ограничения не применяются для предприятий критической инфраструктуры и импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Последствия обстрелов и обесточивания потребителей

В результате российских обстрелов в Днепропетровской и Харьковской областях выключались воздушные линии. Соответственно, обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.

В Донецкой области из-за атаки РФ было разрушено здание диспетчерского пункта, два человека получили ранения. Также в регионе ремонтная бригада попала под вражеский обстрел — бригадный водитель получил ранения и был доставлен в госпиталь.

В общей сложности на утро 13 июля в Укрэнерго сообщали об обесточении в 473 населенных пунктов.

"Энергетики заживили 6 878 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий", — говорилось в сообщении.

Напомним, в Каменском в Днепропетровской области прошла акция протеста. Люди вышли на митинг, чтобы заявить о необходимости "справедливого распределения электроэнергии".

Ранее исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже в конце следующей недели. Причиной тому станет выход нескольких генерирующих мощностей по ремонту.

электроэнергия Украина электроснабжение Укрэнерго война в Украине энергетика отключения света свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля