Графики отключения света 13 июля — как будут применять ограничения

Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

Из-за аномальной жары и увеличенного энергопотребления 13 июля усилят энергетические ограничения в Украине. Графики отключения света будут работать в три очереди.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Отключение света 13 июля

В субботу, 13 июля, облэнерго будут применять три очереди отключений света с 14:00 и до конца суток. Причиной увеличения продолжительности графиков является аномальная жара, царящая в Украине и более высокий уровень энергопотребления, чем ожидалось. Однако главной причиной все же остаются вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру.

В Укрэнерго сообщили, что в настоящее время применяются ограничения в объеме двух очередей одновременно.

График отключения света в субботу, 13 июля. Фото: Укрэнерго

Ограничения не применяются для предприятий критической инфраструктуры и импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Последствия обстрелов и обесточивания потребителей

В результате российских обстрелов в Днепропетровской и Харьковской областях выключались воздушные линии. Соответственно, обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.

В Донецкой области из-за атаки РФ было разрушено здание диспетчерского пункта, два человека получили ранения. Также в регионе ремонтная бригада попала под вражеский обстрел — бригадный водитель получил ранения и был доставлен в госпиталь.

В общей сложности на утро 13 июля в Укрэнерго сообщали об обесточении в 473 населенных пунктов.

"Энергетики заживили 6 878 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий", — говорилось в сообщении.

Напомним, в Каменском в Днепропетровской области прошла акция протеста. Люди вышли на митинг, чтобы заявить о необходимости "справедливого распределения электроэнергии".

Ранее исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже в конце следующей недели. Причиной тому станет выход нескольких генерирующих мощностей по ремонту.