Графики отключения света 13 июля — как будут применять ограничения

Ситуация в энергосистеме ухудшилась — какие ограничения будут применять сегодня
Из-за аномальной жары и увеличенного энергопотребления 13 июля усилят энергетические ограничения в Украине. Графики отключения света будут работать в три очереди.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Отключение света 13 июля
В субботу, 13 июля, облэнерго будут применять три очереди отключений света с 14:00 и до конца суток. Причиной увеличения продолжительности графиков является аномальная жара, царящая в Украине и более высокий уровень энергопотребления, чем ожидалось. Однако главной причиной все же остаются вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру.
В Укрэнерго сообщили, что в настоящее время применяются ограничения в объеме двух очередей одновременно.
Ограничения не применяются для предприятий критической инфраструктуры и импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.
Последствия обстрелов и обесточивания потребителей
В результате российских обстрелов в Днепропетровской и Харьковской областях выключались воздушные линии. Соответственно, обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.
В Донецкой области из-за атаки РФ было разрушено здание диспетчерского пункта, два человека получили ранения. Также в регионе ремонтная бригада попала под вражеский обстрел — бригадный водитель получил ранения и был доставлен в госпиталь.
В общей сложности на утро 13 июля в Укрэнерго сообщали об обесточении в 473 населенных пунктов.
"Энергетики заживили 6 878 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий", — говорилось в сообщении.
Напомним, в Каменском в Днепропетровской области прошла акция протеста. Люди вышли на митинг, чтобы заявить о необходимости "справедливого распределения электроэнергии".
Ранее исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже в конце следующей недели. Причиной тому станет выход нескольких генерирующих мощностей по ремонту.
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