Графіки відключення світла 13 липня — як застосовуватимуть обмеження

Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

Через аномальну спеку та збільшене енергоспоживання 13 липня посилять енергетичні обмеження в Україні. Графіки відключень світла працюватимуть у три черги.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Читайте також:

Відключення світла 13 липня

У суботу, 13 липня, обленерго будуть застосовувати три черги відключень світла з 14:00 і до кінця доби. Причиною збільшення тривалості графіків є аномальна спека, яка панує в Україні та вищий рівень енергоспоживання, ніж очікувалося. Проте головною причиною все ж залишаються ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру.

В Укренерго повідомили, що наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.

Графік відключення світла у суботу, 13 липня. Фото: Укренерго

Обмеження не застосовуються для підприємств критичної інфраструктури та тих, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Наслідки обстрілів та знеструмлення споживачів

Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській та Харківській областях вимикалися повітряні лінії. Відповідно знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.

На Донеччині через атаку РФ була зруйнована будівля диспетчерського пункту, двоє людей отримали поранення. Також у регіоні ремонтна бригада потрапила під ворожий обстріл — бригадний водій отримав поранення та був доставлений до госпіталю.

Загалом на ранок 13 липня в Укренерго повідомляли про знеструмлення у 473 населених пунктів.

"Енергетики заживили 6 878 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, у Кам'янському на Дніпропетровщині відбулася акція протесту. Люди вийшли на мітинг, аби заявити про необхідність "справедливого розподілу електроенергії".

Раніше виконувач обов'язків генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися вже наприкінці наступного тижня. Причиною цього стане вихід декількох генеруючих потужностей із ремонту.