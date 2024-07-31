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Сложный вопрос отказа Украины от территорий — Зеленский сделал заявление

31 июля 2024 20:24
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Зеленский объяснил, почему Украина никогда не согласится на потерю своих территорий
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос отказа от украинских территорий как чрезвычайно сложный. Он заявил, что Украина никогда не согласится на потерю своих территорий, поскольку это нарушило бы Конституцию.

Об этом он рассказал в Le Monde в среду, 31 июля.

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Зеленский отметил, что Украина не будет освобождать все наши территории с помощью силы и оружия, ведь это требует большого количества времени и жертв. По его словам, страна может восстановить контроль над своими территориями через дипломатические средства.

Глава государства заявил, что если бы весь мир разделял наши взгляды, мы бы уже могли остановить Путина. Он добавил, что Россия не сможет захватить всю нашу страну, но она будет стремиться к этому на протяжении всего своего существования.

Президент отметил, что референдум о территориях должен быть инициирован украинским народом. Однако это не самый лучший вариант для Украины, поскольку Путин может воспринять это как свою победу.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, позволяющий правительству временно приостановить выплаты по государственному долгу до октября, если это станет необходимым.

Ранее Зеленский отреагировал на сбитие 89 "шахедов" над Украиной в ночь на 31 июля.

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