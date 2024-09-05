Виталий Коваль уволен с должности главы Фонда Госимущества Украины

Виталий Коваль. Фото: gordon.ua

В Верховной Раде Украины со второй попытки уволили главу Фонда госимущества Виталия Коваля. Решение поддержало большинство парламентариев.

Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в четверг, 5 сентября.

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Скриншот сообщения Гончаренко

Верховная Рада уволила главу Фонда Госимущества Коваля

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Заметим, что для его отставки вчера не хватило голосов в Раде. Ожидается, что теперь Коваль займет вакантное кресло Министра аграрной политики Украины.

Также подчеркнем, что в отставку уже отправлены глава Минреинтеграции Ирина Верещук, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр юстиции Украины Денис Малюська и ряд других ведущих чиновников.