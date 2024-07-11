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Столтенберг раскрыл суть "моста" для Украины по членству в Альянсе

11 июля 2024 11:14
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Улинец Юлия
редактор
Саммит НАТО — альянс раскрыл детали моста для Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: NATO
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столенберг объяснил, что станет "мостом" Украины на пути к членству в блоке. В первую очередь он подразумевает мощный пакет помощи нашему государству.

Об этом генсек сказал во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне.

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Что будет "мостом" Украины на пути к членству в НАТО

Двусторонние соглашения о безопасности и поставках нового вооружения — это и есть "город к членству Украины в НАТО", сказал Столтенберг.

Генсек Альянса отметил, что партнеры выполняют все действия, которые приблизят Украину к НАТО. Это, в частности, и поставки F-16, и тренировки военных, и соглашения о безопасности. Мол, все это поможет украинцам создать войско, которое будет совместимо с НАТО.

"Я ожидаю, что союзники одобрят существенный пакет помощи, который будет состоять из пяти элементов", — подчеркнул Столтенберг.

Речь идет о:

  • НАТОвском командовании для Украины для предоставления помощи и обучения солдат;

  • долгосрочном обязательстве продолжать поддержку Украины;

  • новых объявлениях о немедленной военной помощи, в том числе по вопросу ПВО;

  • новых двусторонних соглашениях о безопасности между странами НАТО и Украиной;

  • шаге к обеспечению полной оперативной совместимости между армиями НАТО и Украины, включая новый тренировочный центр в Польше.

"Вместе взятые эти пять элементов составляют мощный мост для Украины в членство в Альянсе. Я уверен, что страны-союзники повторят свое обязательство, что Украина станет членом НАТО", — пояснил Столтенберг.

Он также пообещал согласование партнерами сильного послания Украине относительно перспектив членства в НАТО. ​​​

"Я ожидаю, что союзники согласуют сильный месседж по членству Украины. Что касается конкретных формулировок, я воздержусь от комментирования этого, пока заявление не будет согласовано", — подчеркнул генсек.

Напомним, страны Североатлантического альянса заявили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года. Также в Альянсе перечислили, что входит в помощь нашему государству.

Ранее Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также отметил, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.

Также по данным американских СМИ, НАТО планирует разместить своего гражданского чиновника в Киеве, что сможет укрепить долгосрочную поддержку Украины. Кроме того, Альянс готовится создать новое командование для координации поставок военной помощи Украине и обучения военных.

НАТО военная помощь Украина Йенс Столтенберг безопасность Альянс война в Украине

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